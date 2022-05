Bielorussia. Approvato disegno di legge per estendere la pena di morte ad atti di “terrorismo”

- Advertisement -

AgenPress – Il 4 maggio il parlamento bielorusso ha approvato un disegno di legge per modificare il codice penale del Paese, introducendo la pena capitale per atti di “tentativo di terrorismo”.

In precedenza, la pena di morte era assegnata a coloro che hanno commesso atti terroristici che hanno provocato vittime.

Il Comitato per la sicurezza dello Stato della Bielorussia, o KGB, ha una lunga lista di presunti “terroristi”, tra cui i “guerriglieri” che hanno interrotto la ferrovia nazionale del paese all’inizio del 2022, il che significa che la nuova legislazione serve a intimidire ulteriormente coloro che si oppongono al dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko.

La Bielorussia rimane l’unico paese in Europa a imporre la pena capitale. Mentre gli attivisti per i diritti umani speravano in una moratoria sulla pratica prima del 2020, la sua applicazione è ora ampliata.

L’opposizione attiva al coinvolgimento della Bielorussia nella guerra in corso della Russia contro l’Ucraina potrebbe ora portare alla morte.

Sostenere l’Ucraina: il terrorismo

L’emendamento al codice penale della Bielorussia è stato probabilmente causato dai tentativi di sabotaggio in corso sulle sue ferrovie nazionali, che sono state ampiamente utilizzate dall’esercito russo.

La Russia ha lanciato la sua guerra su vasta scala contro l’Ucraina il 24 febbraio, invadendola da quattro rotte principali. Una di queste rotte attraversa il territorio bielorusso da nord e utilizza le ferrovie del paese per trasportare rifornimenti e munizioni.

Dopo aver attraversato il confine tra Bielorussia e Ucraina e essersi spostati rapidamente verso Kiev, le truppe russe sono riuscite a raggiungere la periferia della capitale ucraina nelle prime settimane di guerra.

Il regime di Lukashenko sostiene la guerra della Russia, consentendo al paese di essere coinvolto nel conflitto mortale. L’artiglieria russa e i sistemi missilistici sono di stanza sul territorio bielorusso, prendendo di mira direttamente le città ucraine.

Tuttavia, non tutti in Bielorussia sono d’accordo con la decisione di Lukashenko di assistere la Russia in guerra.

Dall’inizio della guerra, la ferrovia nazionale bielorussa ha segnalato due attacchi informatici contro le sue reti interne, che hanno paralizzato le sue operazioni automatizzate per due settimane.

Il ministero degli Affari interni della Bielorussia ha segnalato almeno sei deviazioni su diversi segmenti della ferrovia.

I “guerriglieri ferroviari” hanno bruciato i pannelli delle staffette, rallentando il movimento dei treni carichi di armi, in alcuni casi fermandoli del tutto.

Oleksandr Kamyshin, capo della compagnia ferroviaria statale ucraina Ukrzaliznytsia, ha riconosciuto questi atti come un contributo significativo all’inibizione dell’offensiva russa dal nord.

Nel frattempo, la Bielorussia li ha etichettati come atti di terrorismo, avendo arrestato quasi 60 cittadini, uno dei quali è stato brutalmente colpito alle ginocchia.

La deputata bielorussa pro-Lukashenko Marina Lenchevskaya ha giustificato l’emendamento al disegno di legge sulla pena capitale equiparando i sabotatori ai terroristi nella sua intervista a un canale televisivo controllato dallo stato.

“Questa misura è assolutamente adeguata, dato un numero significativo di aspirazioni terroristiche contro strutture critiche, infrastrutture: trasporti, militari, impianti energetici”, ha affermato Lenchevskaya.

Distruggendo l’opposizione

Oltre ai sabotatori delle ferrovie, almeno 26 persone riconosciute come prigioniere politiche da vari gruppi per i diritti umani sono state accusate di tentato terrorismo.

Inoltre, il KGB bielorusso elenca 42 cittadini bielorussi e tre organizzazioni come “coinvolte in attività terroristiche”.

Tra questi ci sono Sviatlana Tsikhanouskaya e Pavel Latushko, così come il canale NEXTA Telegram che funge da portavoce delle proteste antigovernative.

Presentare prove di tentato terrorismo è difficile, soprattutto quando si tratta di casi motivati ​​politicamente come quelli in Bielorussia.

Tuttavia, questo non sembra essere un problema per le autorità bielorusse.

“Questi sono tempi in cui non c’è tempo per le leggi”, ha detto Lukashenko nel settembre 2020, tra le proteste in corso scatenate dalla vittoria fraudolenta dell’uomo forte delle elezioni presidenziali bielorusse del 2020.

L’organismo di controllo dei diritti umani bielorusso Viasna ha segnalato 33.000 detenzioni amministrative e arresti nel solo 2020.

Molti casi sono stati giudicati sulla base delle testimonianze di testimoni, molti dei quali erano forze dell’ordine “classificate” che hanno testimoniato in tribunale con i volti coperti da passamontagna e i loro nomi non divulgati.

I presunti testimoni hanno spesso commesso errori di fatto nelle loro testimonianze.

I casi contro leader dell’opposizione di alto profilo, come Viktor Babariko, rimangono riservati.

Vincolato da un accordo di riservatezza e incapace di esporre i termini dell’accusa, Dmitriy Layevskiy, uno degli avvocati di Babariko, ha definito illegittimo il processo.

“Questo tipo di casi è facile da falsificare”, ha affermato Mykhail Kyrylyuk, il capo avvocato responsabile della NAU, un movimento democratico guidato da Latushko.

“Se apriamo l’elenco del KGB delle persone coinvolte in attività terroristiche, è ovvio che queste persone non hanno fatto saltare in aria nessuno. Non è possibile presentare un solo atto terroristico completato”, ha detto Kyrylyuk a Zerkalo, un’agenzia di stampa indipendente.

“Ma possono falsificare un atto terroristico incompleto”, aggiunge. «Non ha niente a che vedere con la giurisprudenza. Serve per intimidire le persone”.

Al 10 maggio, 1.186 prigionieri politici sono ancora in custodia.

Il disegno di legge deve ancora essere verificato per conformità costituzionale da parte della Corte costituzionale e attende la firma presidenziale. Pochissimi dubitano che Lukashenko lo approverà.