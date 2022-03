Bielorussia. Lukashenko, il nostro esercito non prenderà parte all’invasione contro l’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il leader della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha detto ai media statali che le sue forze non si uniranno alle truppe russe nell’invasione dell’Ucraina.

Lukashenko, che è uno stretto alleato di Vladimir Putin, ha affermato che “l’esercito bielorusso non prende parte all’azione militare e non lo ha mai fatto”.



“Possiamo dimostrarlo a chiunque. Inoltre, la leadership russa non ha mai sollevato questo problema con noi: il nostro coinvolgimento nel conflitto armato. E non abbiamo intenzione di prendere parte a questa operazione speciale in Ucraina in futuro. C’è non c’è bisogno di questo”.

Lunedì era stata sollevata la paura che Lukashenko si stesse preparando a inviare una forza militare per unirsi all’attacco a Kiev.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha dichiarato lunedì che la Russia ha “deriso” la sovranità della Bielorussia lanciando la sua invasione dell’Ucraina dal territorio bielorusso.