Binetti (Udc – Noi Moderati): Catania, Trapianto utero successo nostro medicina

AgenPress. “Il trapianto di utero, progettato e realizzato durante la pandemia a Catania, mette in evidenza l’eccellenza della medicina in Italia. Le due equipe, quella dei chirurghi esperti di trapianti e quella degli ostetrici e ginecologi, hanno lavorato in perfetta sintonia, senza farsi intimidire dagli ostacoli posti da un virus maledettamente furbo e adattativo.

Hanno garantito non solo il successo del trapianto di utero, ma anche e soprattutto la gravidanza successiva, iniziata grazie alle tecniche della Procreazione medicalmente assistita, omologa, e portata a termine con un cesareo anticipato, dal momento che nel frattempo il Covid aveva colpito la futura mamma.

Medici e Chirurgi con questo intervento, primo in Italia, confermano accanto alla evidente eccellenza tecnico-scientifica anche il coraggio di chi sa individuare vie nuove, mai percorse prima, e non teme di osare sperimentazioni audaci, sempre con la dovuta prudenza, dettata dal Centro nazionale trapianti.

Però ciò che merita di essere sottolineato in questa impresa, che è già entrata di diritto nella Storia della Medicina, è la profondità del desiderio di genitorialità di una coppia, che sapeva perfettamente di non poter avere figli, dal momento che la donna era nata senza utero per una rara malformazione congenita”.

Lo scrive in una nota la senatrice Udc Paola Binetti, candidata del Centrodestra con la lista Noi Moderati.