Birmania. Ex inviata Regno Unito e marito condannati ad un anno di carcere per aver violato leggi immigrazione

Una precedente dichiarazione dell’esercito affermava che aveva infranto la legge soggiornando in un indirizzo in una città diversa da Yangon – dove era registrata – e non avendo informato le autorità. Suo marito era stato arrestato perché aveva facilitato il trasloco. Bowman attualmente gestisce il Centro per le imprese responsabili del Myanmar, con sede a Yangon.