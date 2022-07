Bizzotto (Lega): Cannabis e cittadinanza facile agli immigrati, PD e sinistra lontani dalla realtà, contro il Governo e contro l’Italia

- Advertisement -

AgenPress. “Altro che crisi, il PD e la sinistra hanno come priorità la droga libera e la cittadinanza facile per gli immigrati. Mentre gli italiani devono fare i conti con una situazione di difficoltà che mette in ginocchio imprese, lavoratori e famiglie, con aumento del costo della vita, inflazione e prezzi dei carburanti alle stelle, scarsità di materie prime e potere d’acquisto dei salari crollato, la sinistra del campo largo di Enrico Letta si concentra sulla cannabis, andando contro il governo, contro l’Italia, contro la vita.

Basta perdere tempo con queste assurdità e inseguire la folle agenda ideologica di una sinistra distante anni luce dai problemi della gente: la Lega chiede a gran voce di occuparsi di questioni serie, che necessitano di risposte chiare, concrete e urgenti”.

Così in una nota Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega.