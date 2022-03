Blinken e Kuleba insieme al confine tra Ucraina e Polonia. 2,7 mld di dollari per i Paesi che accolgono profughi

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al confine tra l’Ucraina e la Polonia. Il capo della diplomazia di Kiev ha chiesto agli Usa aerei e sistemi di difesa aerea.

Blinken ha fatto visita alla frontiera tra Polonia e Ucraina, dove i rifugiati ucraini varcano il confine in fuga dalla guerra dopo l’invasione russa del 24 febbraio. Blinken ha ascoltato i racconti dei funzionari polacchi alle prese con la crisi umanitaria innescata dall’invasione russa dell’Ucraina, mentre sotto i suoi occhi centinaia di ucraini si riversavano sul valico di frontiera terrestre di Korczowa-Krakovets, tra Polonia e Ucraina.

Blinken durante la sua visita in Polonia ha comunicato che l’amministrazione Biden punta a far stanziare 2,7 miliardi di dollari per sostenere i rifugiati ucraini e i Paesi che li accolgono. “Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato”.