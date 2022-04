Blocco gas. Ursula von der Leyen accusa la Russia di voler ricattare l’Europa. “Ingiustificato e inaccettabile”

- Advertisement -

AgenPress – La decisione della Russia di interrompere la fornitura di gas ai clienti in Europa è “uno strumento di ricatto”. Lo dice il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La mossa è “ingiustificata e inaccettabile” e mostra l’inaffidabilità della Russia come fornitore di gas. Gli Stati membri dell’UE hanno piani di emergenza in atto per questo scenario e la Commissione europea è in stretto contatto con loro per garantire consegne alternative e i migliori livelli di stoccaggio possibili in tutto il blocco.

Si sta svolgendo ora una riunione del gruppo di coordinamento del gas per tracciare la risposta coordinata dell’UE, aggiunge von der Leyen.

“Continueremo anche a lavorare con i partner internazionali per garantire flussi alternativi e continuerò a lavorare con i leader europei e mondiali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Europa. Gli europei possono contare sul nostro pieno sostegno”.

Gazprom ha interrotto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria dopo che entrambi i paesi si sono rifiutati di pagare in rubli. La Russia aveva avvertito il mese scorso i paesi “ostili” che avrebbero dovuto pagare il gas nella valuta russa a partire dal 1 aprile, o rischiano di essere tagliati fuori.

L’UE sta pianificando di ridurre drasticamente il consumo di gas naturale russo quest’anno mentre si prepara a una rottura completa con il suo unico principale fornitore di energia.