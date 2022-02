Bollette: Arera, aumenti ancora più elevati su stesso trimestre 2021

- Advertisement -

AgenPress. Per il Presidente di Arera, Stefano Besseghini, se è vero che nel primo trimestre 2022 si è registrato un aumento pari a +55% per la bolletta dell’elettricità e del +41,8% per quella del gas rispetto al trimestre precedente, gli incrementi risultano ancora più significativi se valutati rispetto ai livelli del corrispondente trimestre dell’anno scorso.

“Giusta osservazione. I consumatori, infatti, stanno tempestando i nostri sportelli perché in questi giorni stanno ricevendo bollette doppie rispetto allo scorso anno. Infatti, la luce, per la famiglia tipo nel mercato di tutela, nel I trim 2022 è aumentata del 129,5% rispetto al I trim 2021, mentre il gas è salito del 94,3%, ossia sono più che raddoppiate per la luce, 2,3 volte e quasi raddoppiate per il gas, 1,94 volte” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

- Advertisement -

“Per questo urge un intervento del Governo che sia retroattivo e che, come per le imprese, riveda i prezzi a partire dal 1° gennaio 2022” conclude Vignola