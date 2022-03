Bollette. Binetti (Udc): Subito bonus energetico per disabili

- Advertisement -

AgenPress. “I rincari sul gas e sull’energia, come spiegato dal ministro Cingolani, non sono esclusivamente dovuti alla guerra. È solo una grande speculazione da parte di certi hub, ha affermato il ministro.

Si tratta di un aumento ingiustificato, che sta mettendo in gravi difficoltà famiglie e imprese. Ma anche, e soprattutto, quella vasta fascia di persone con disabilità, che si muovono su carrozzine che hanno bisogno di elettricità. Mentre attendiamo che il governo metta mano a questa transizione energetica, ancora più urgente di quella ecologica, il pensiero va alle persone con disabilità, che di energia hanno bisogno per vivere e per sopravvivere, come avviene ad esempio alla Famiglia Biviano, con 4 fratelli tutti in carrozzina, tutti disabili 100%, davvero schiacciati da questo rincaro che si moltiplica per quattro.

È di loro che oggi il governo deve occuparsi, pur mantenendo uno sguardo lungo sulle nuove strutture da creare. Oggi queste persone hanno bisogno di un supporto speciale, una sorta di bonus energetico che li accompagni in attesa di un ritorno alla normalità economico-energetica. Ed è per loro che rivolgiamo un appello speciale al ministro Cingolani, perché in sintonia con la ministra Stefani, non crei una ulteriore discriminazione e non contribuisca ad accentuare quella cultura dello scarto, che emargina sempre più coloro che sono alla periferia della nostra società.”

Questo l’appello accorato lanciato da Paola Binetti, senatrice Udc e responsabile Ufficio Pari Opportunità del partito.