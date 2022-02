Bollette. Eni pronta ad investire sul gas in Italia. Abbiamo capacità di aumentare la produzione

- Advertisement -

AgenPress – “Siamo aperti al dialogo e in caso a sviluppare nuove risorse, abbiamo capacità di aumentare la produzione. Siamo aperti e pronti a investire sul fronte del gas in Italia”. Lo ha detto l’Ad di Eni, Claudio Descalzi rispondendo ad un analista in conference call dopo la diffusione dei dati preconsuntivi del 2021.

Eni produce attualmente in Italia meno di 3 miliardi di metri cubi di gas all’anno. L’amministratore delegato di Eni ha risposto ad una domanda sulla prospettiva di revamping (ammodernamento) di piattaforme italiane per aumentare la capacità produttiva di gas confermando di aver avuto un incontro con il governo e di aver dato la disponibilità del gruppo energetico a “dialogare” sul tema, a “sviluppare nuove risorse e aumentare la produzione”.