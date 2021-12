Bollette luce e gas. Codacons, ondata di rincari di prezzi e tariffe, +1.200euro in 2022 a famiglia

- Advertisement -

AgenPress – L’aumento delle bollette di luce e gas, “provocherà una ondata di rincari di prezzi e tariffe a danno dei consumatori, determinando una stangata, a parità di consumi, pari a circa +1.200 euro a nucleo familiare nel corso del 2022″. È l’allarme lanciato dal Codacons, che in una nota fornisce le stime sugli effetti indiretti del caro-energia.

Secondo l’associazione, nel corso del 2022 attività produttive, negozi e imprese dovranno adeguare i propri listini al pubblico per sostenere i maggiori costi energetici a loro carico, scaricando i rincari di luce e gas su prezzi e tariffe. Una situazione che coinvolgerà tutti i settori, dalla ristorazione agli alimentari, dai servizi al turismo.

Gli aumenti delle bollette di luce e gas – stima il Codacons – manterranno l’inflazione attorno al 3% nel corso del 2022, causando una stangata per gli italiani pari in media a +1.197 euro annui a famiglia. A fronte dell’ondata di rincari in arrivo, avverte l’associazione, “le famiglie reagiranno contraendo i consumi, con immensi danni per l’economia nazionale”.