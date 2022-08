Bologna, Montecchi a Casini: “Commemora Guazzaloca ma si candida coi suoi avversari storici”

AgenPress. Viene da sorridere per la mancanza di memoria degli italiani e la mancanza di coerenza di molti esponenti politici.

Il 27 aprile di quest’anno Casini si è recato ad omaggiare Guazzaloca, il sindaco che espugnò Bologna e poi si candida tranquillamente col Pd cioè coi suoi avversari storici.

E tutto questo non viene sufficientemente enfatizzato dalla stampa. Mi domando: un elettore di centrosinistra come fa a turarsi il naso e votare Pd? Più senso avrebbe votare Conte o Marco Rizzo.

Un elettore di centro come fa a non votare per Sgarbi, che si candida nel proporzionale per i Moderati per l’Italia cioè gli storici compagni di viaggio di Casini? Casini è una anomalia politica, e il Pd di Bologna dovrebbe dare un forte segnale di voto di protesta.

E’ quanto dichiara, in una nota, il segretario nazionale di Valore Liberale Marco Montecchi.

nella foto: Giorgio Guazzaloca, primo cittadino di Bologna dal ’99 al 2004.