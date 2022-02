Bolzano. Mai più carrozze trainate da cavalli, giri di pony e presepi viventi

- Advertisement -

AgenPress – A seguito di una nostra richiesta inoltrata nel mese di Gennaio 2022, l’agenzia di soggiorno di Bolzano ente organizzatore di alcuni degli eventi più importanti di Bolzano, nel nome del Presidente Roland Buratti, ha confermato mediante lettera scritta, la loro decisione di non inserire all’interno degli eventi organizzati dal loro ente, gli animali.

Per anni, volontari LAV assieme ad altri attivisti locali si sono battuti per l’abolizione di questo servizio anacronistico, nel 2017, a seguito di una nostra richiesta anticipata da una segnalazione, il Comune di Bolzano si era già pronunciato favorevolmente all’eliminazione degli animali come rappresentazione nel presepe vivente e al servizio dei pony, accettando cosi di fatto la nostra richiesta.

Purtroppo però per cause contrattuali le attività a parte il presepe viviente sono proseguite fino a prima del Covid.

Quest’anno fortunatamente la svolta, infatti per quanto riguarda gli eventi organizzati dall’agenzia di soggiorno di Bolzano tra i quali, Mercatino di Pasqua, il Festival dei fiori e il Mercatino di Natale, da oggi non saranno più presenti le carrozze trainate da cavalli, il presepe vivente né il giro sui pony.

“Siamo molto soddisfatti per questa decisione – afferma Verena Pugliese responsabile della LAV Bolzano – ci auguriamo che anche altre città della Provincia seguano questo esempio. Ringraziamo il Presidente dell’Agenzia di Soggiorno Roland Buratti e il Sindaco di Bolzano Dott. Renzo Caramaschi, per la volontà di voltare pagina su questo tipo di attività, dimostrando un’altra volta la sensibilità da parte di questo Comune verso gli animali.”