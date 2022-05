Bombardamenti a Severodonetsk. Mancano luce, acqua ed elettricità. Fetore cadaveri lasciati dai russi

- Advertisement -

AgenPress – L’esercito ucraino afferma che i bombardamenti russi attraverso il confine nelle regioni settentrionali di Sumy e Chernihiv sono ripresi. I russi avanzano nel mezzo di Severodonetsk, la situazione è molto difficile

“L’obiettivo principale del nemico è circondare le nostre truppe nelle aree di Lysychansk e Severodonetsk e bloccare le principali rotte logistiche”, ha affermato lo stato maggiore ucraino delle forze armate. Le forze russe stanno “cercando di prendere piede nella periferia nord-orientale della città di Severodonetsk, conducendo operazioni di assalto in direzione del centro della città”.

Due civili sono stati uccisi e cinque feriti nei bombardamenti, ha detto il governatore della regione di Luhansk Serhiy Haidai sull’app di messaggistica Telegram.

La maggior parte di loro sono residenti in un isolato nella parte vecchia della città, stavano preparando da mangiare nel cortile quando improvvisamente è iniziato il bombardamento.

“Il nemico ha dispiegato tutte le armi possibili, inclusa l’aviazione. Tuttavia, i nostri militari stanno resistendo fermamente per non lasciare che il nemico si addentrasse più in profondità nel paese”, ha detto Haidai.

In città non c’è gas, acqua ed elettricità in città, e le uniche linee di comunicazione che le autorità ucraine hanno attualmente sono con un centro umanitario a Severodonetsk e un ospedale tramite Starlinks (l’internet di Elon Musk).

Circa il 90% delle case della città sono state danneggiate dai bombardamenti.

“Coloro che stanno attaccando vengono uccisi, poi ricominciano i bombardamenti e poi un altro attacco. E questo accadrebbe finché non saranno in grado di sfondare le nostre posizioni da qualche parte. Fa caldo. E in tutta la periferia di Severodonetsk, abbiamo questo persistente fetore di cadavere perché loro i russi non stanno prendendo i corpi”.

Haidai descrive i difensori ucraini come “eroi” perché si trovano nella “situazione più difficile” sui campi di battaglia dell’Ucraina.

“Siamo stati presi di mira con tutto ciò che i russi hanno a loro disposizione. E nonostante questo, i ragazzi stanno resistendo in questa parte della regione di Luhansk finché i militari del nostro Paese non avranno le armi necessarie” per respingere il nemico.