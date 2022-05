Bonelli (Europa Verde): “Compagnie gas restituiscano al 100% gli extraprofitti, stop speculazioni. Governo italiano senza strategia”

- Advertisement -

AgenPress. Angelo Bonelli, coordinatore di Europa Verde, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sul problema gas. “La situazione è veramente drammatica -ha affermato Bonelli-. Vedere che Eni sta conseguendo utili miliardari che mai ha conseguito nella sua storia miliardaria e vedere famiglie a cui vengono recapitate in queste ore bollette da 500-600 euro a bimestre, è una roba da pazzi. In soli 8 mesi sono stati realizzati extra-profitti, acquistando il gas dai russi anni fa a poco meno di 30 cent di euro a metro cubo e oggi lo rivende a 1.50 a seconda delle aree geografiche.

Parliamo di 50 miliardi di euro di extra profitti. Da una parte c’è chi incassa queste risorse incredibili, dall’altra c’è chi sta nella disperazione sociale. E’ una situazione di economia di guerra. Il contributo di solidarietà da dare allo Stato, già approvato dalla Consulta, è la restituzione al 100% di questi extraprofitti. Il caro bollette sta portando alla chiusura di aziende, ci sono famiglie disperate da questo punto di vista. In questo senso non è che si chiede un esproprio prioritario, bensì di restituire qualcosa che è dovuto ad una speculazione dei prezzi. L’Eni non salta per aria se restituisce questi soldi alle imprese”.

Sull’indipendenza energetica. “La Germania ha avviato un piano incredibile che la renderà autonoma entro il 2035. Fra 13 anni soddisferà il fabbisogno energetico solo con le rinnovabili. Il punto è che cin questo senso. Di Maio e Cingolani hanno girato l’Africa e il mondo intero per cercare di sostituire il gas russo. Questo potrebbe essere comprensibile se il governo ci dicesse per quanto tempo possiamo passare da un gas all’altro, però dobbiamo anche dire agli italiani la verità e cioè che il gas americano costerà agli italiani e alle imprese il 50% in più di quello che paghiamo adesso. Il punto quindi non è solo garantire l’energia, ma garantirla a un costo sostenibile”.