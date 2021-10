Bonomi. Il mondo del lavoro è fortemente sotto attacco. Qualcuno soffia sui problemi del Paese

- Advertisement -

AgenPress – “C’è qualcuno che soffia sui problemi del Paese, perché vuole creare sfiducia, vuole minare quella coesione sociale che il Paese sta ritrovando. Credo che il mondo del lavoro è fortemente sotto attacco, sono sotto attacco i corpi intermedi perché stanno cercando di costruire un patto per l’Italia, un patto importante perché l’Italia dovrà fare delle riforme importantissime, mettere a terra i miliardi che arriveranno con il Pnrr”.

Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Porta a Porta con il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a cui dice: “Condivido l’appello ad una grande responsabilità nazionale collettiva”.

“La migliore risposta che possiamo dare ai fatti che sono successi è che noi, noi insieme, costruiamo questo grande patto sociale. E’ la migliore risposta che possiamo dare agli estremismi”.

“E’ importante andare nella stessa direzione Prendo positivamente l’apertura del segretario” della Cisl “sul lavorare insieme”, prosegue il presidente di Confindustria che indica una priorità: “rispondere alla quattro grandi diseguaglianze di questo Paese: genere, generazionali, di territorio, e di competenza. Questa è la nostra responsabilità oggi. Lo possiamo fare, non abbiamo alibi. Come ha detto il presidente Draghi nessuno può chiamarsi fuori, abbassiamo i toni e lavoriamo per costruire. I problemi ci sono, e ci saranno, ma insieme possiamo risolverli”.