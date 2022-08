Bonomi. Prezzo gas aumenta ogni giorno. Il governo Draghi può e deve intervenire

- Advertisement -

AgenPress – “Tutti i giorni assistiamo a un aumento del prezzo del gas. Il governo Draghi può e deve intervenire”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi al Tg1, precisando che gli industriali hanno bisogno di interventi quali “un tetto al prezzo del gas che se non viene fatto a livello europeo deve essere fatto a livello nazionale”, poi “sganciare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, sospensione temporanea dei certificati Ets e riservare una quota della produzione dell’energia rinnovabile a costo amministrato alle aziende manifatturiere come fanno in altri Paesi”.