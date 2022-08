Bonus del gioco online: alcune tipologie

- Advertisement -

Oltre a quelli di benvenuto c’è molto di più

Chi decide di avvicinarsi al gioco online per la prima volta deve tenere presente che non basta conoscere le dinamiche dei passatempi proposti, tra cui poker, blackjack e slot machine, ma per eseguire puntate consapevolmente e in sicurezza bisogna anche saper maneggiare i bonus offerti dalla piattaforma. Ecco perché prima di muovere i primi passi all’interno dell’universo del gaming online sarebbe utile avere un’infarinatura su quelle che vengono anche chiamate promozioni. Sapere ad esempio che esistono i bonus di benvenuto riservati ai nuovi utenti, all’interno dei quali sono compresi ibonus sul “progressive” deposito, i bonus gratis senza deposito e i bonus free spin, è la base da cui partire.

- Advertisement -

Promo, vip club e programmi fedeltà

Vi sono anche altre tipologie di bonus benvenuto del casinò : quelli di cui è possibile beneficiare una volta invitato un amico su una piattaforma dedicata al gioco, oppure quelli delcashback settimanale. In particolare, su Unibet viene garantito ogni 7 giorni fino a un massimo del 10% del totale delle puntate che non sono andate a buon fine, una forma di rimborso che può essere conveniente per i giocatori più esperti. Esistono poi i bonus ricarica, che vengono erogati ogni volta che viene ricaricato un conto online, e le promozioni giornaliere, settimanali e infine quelle speciali – quest’ultime attivate in occasione di eventi speciali decisi ad hoc dal gestore del servizio. Non solo: partecipando a determinati tornei, solitamente settimanali, è possibile venire ricompensati con interessanti offerte. Il mondo dei bonus annovera anche quelli destinati ai vip club, cerchie ristrette di scommettitori a cui è possibile accedere rispettando alcuni requisiti tra cui la frequenza di gioco. Una volta entrati a farne parte si ottengono vantaggi di cui non tutti possono beneficiare. Simili per certi versi ai vip club sono i cosiddetti programmi fedeltà, all’interno dei quali chiunque può accumulare punti fedeltà che verranno poi spesi per l’acquisto di gettoni d’oro convertibili in bonus. Non da ultimo è giusto menzionare anche i poco conosciuti fun bonus, denaro omaggio da giocare o extra-crediti non prelevabili, maturabili a fronte del soddisfacimento di determinati requisiti di scommessa. Essi, anche se solitamente sono nell’ordinedi una decina di euro al massimo, non vanno certo trascurati.

A ogni piattaforma il suo bonus

- Advertisement -

Una precisazione: quelle sopra citate sono solo alcune delle classiche promozioni che vengono erogate dai principali siti di betting , il cui dettaglio viene però demandato al giocatore. Detto altrimenti, per conoscere a quanto ammonta il singolo bonus in cifre è necessario consultare il sito della piattaforma prescelta. Ogni operatore, infatti, costruisce la sua personalissima promo, dunque non ce ne sarà mai una uguale a un’altra. Ci sono ad esempio siti che danno più peso (economico) ai bonus giornalieri rispetto ad altri. L’utente online, dal canto suo, in base al proprio profilo giocatore sarà attratto da alcune offerte e da altre no; se per esempio è uno che gioca con frequenza, molto probabilmente sceglierà quelle che dispensano bonus giornalieri, mentre i giocatori spot dovrebbero focalizzarsi su altri bonus, come quelli ricarica.