Bonus di 200 euro a disoccupati, dipendenti, pensionati, autonomi, percettori reddito e colf

AgenPress – Il bonus di 200 euro dovrebbe essere dato anche ai disoccupati, oltre che ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, che hanno redditi inferiori ai 35mila euro.

I datori di lavoro, dei settori pubblico e privato, andranno a riconoscere il bonus in via automatica in busta paga e verificheranno in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no, provvedendo eventualmente al recupero dell’importo. I pensionati riceveranno il contributo tramite l’Inps.

Per gli autonomi viene istituito un Fondo ad hoc: requisiti e modalità di erogazione in questo caso saranno decisi con ulteriore decreto entro un mese dalla pubblicazione in Gazzetta del dl aiuti.

Il contributo è stato esteso ai percettori di reddito di cittadinanza e agli stagionali. Il testo include i collaboratori domestici (colf), esclusi nella prima stesura.

L’ “indennità una tantum” da 200 euro, misura pensata per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, arriverà con la busta paga di luglio.