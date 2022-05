Boris Johnson firma con Svezia e Finlandia patto di soccorso in caso di attacco da parte della Russia

- Advertisement -

AgenPress – Londra sosterrà la Svezia e la Finlandia in caso di attacco. Lo ha detto il Primo ministro Boris Johnson intervenendo nel dibattito sull’opportunità che le due nazioni scandinave aderiscano alla Nato. Johnson è arrivato in Svezia dove ha firmato una dichiarazione di solidarietà politica.

“Siamo fermi e inequivocabili nel nostro sostegno sia alla Svezia che alla Finlandia e la firma di queste dichiarazioni di sicurezza”, ha affermato il Premier britannico.

Il premier britannico Boris Johnson afferma che l’invasione russa dell’Ucraina ha causato la “fine del periodo successivo alla Guerra Fredda”.

Dice anche che l’invasione ha “riscritto la nostra realtà”, “rimodellato il nostro futuro” e aperto un nuovo capitolo.

Boris Johnson ha firmato nel pomeriggio a Helsinki il secondo patto militare in poche ore che impegna il Regno Unito ad accordi di mutua difesa su richiesta, in caso di attacchi di Paesi terzi.

L’accordo con la Finlandia, identico a quello sottoscritto con la premier svedese Magdalena Andersson, è stato formalizzato con il presidente Sauli Niinisto nella seconda tappa del viaggio del primo ministro britannico: e vale per Londra – che già guida un forum di cooperazione tra forze armate con un arco di nazioni nordiche nell’ambito della Joint Expeditionary Force – a prescindere dal possibile e auspicato ingresso dei due Paesi scandinavi storicamente neutrali nella Nato.

Si tratta d’impegni “solenni” a cui Londra dà “grande valore” e che “riflettono l’estrema difficoltà dei tempi in cui viviamo”, segnati “dalle conseguenze dell’aggressione” russa all’Ucraina, ha detto Johnson da Helsinki. In precedenza il premier Tory, conversando con i media britannici, aveva sottolineato di voler continuare a lavorare a vasto raggio per “fortificare le difese dell’Europa contro l’evidente potenziale di un’altra aggressione non provocata” di Mosca.