AgenPress. Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera, in un’intervista al Financial Times ha dichiarato:

“L’Ue dovrebbe impadronirsi delle riserve russe per ricostruire l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno preso il controllo di miliardi di dollari di beni appartenenti alla banca centrale afgana, in parte per risarcire potenzialmente le vittime del terrorismo e per gli aiuti umanitari al Paese, e che sarebbe logico considerare passi simili con le riserve russe”.