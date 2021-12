Botticelle. Consiglio di Stato dice stop in ville. Oipa, subito ordinanza anticaldo

- Advertisement -

AgenPress – Il Consiglio di Stato ha sospeso il nuovo Regolamento approvato dall’Assemblea capitolina che prevedeva il trasferimento delle botticelle in alcune ville storiche, come Villa Pamphilj e Villa Borghese, e in alcuni parchi urbani. La decisione arriva dopo la sospensione di parte del testo da parte del Tar del Lazio. In conseguenza, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Roma chiede al sindaco di Roma, Virginia Raggi, l’immediata emanazione dell’ordinanza anticaldo che blocca la circolazione delle botticelle in presenza di alte temperature.

«Fortunatamente è ancora il vigore il Regolamento comunale a tutela degli animali che blocca le carrozze dalle 13 alle 17 dal 1° giugno al 15 settembre, ma l’ordinanza anticaldo è necessaria poiché in sua assenza i vetturini potrebbero far lavorare i cavalli anche nell’allerta caldo 3», dichiara Rita Corboli delegata dell’Oipa di Roma. «Dopo la decisione del Consiglio di Stato, proprio alla vigilia dell’inizio dell’estate, si rischia di vedere di nuovo i cavalli lavorare sull’asfalto con temperature proibitive».



L’Oipa ribadisce la necessità di una riforma del Codice della strada che abolisca i veicoli a trazione animale e che risolva così i problemi dei cavalli delle carrozze una volta per sempre in tutta Italia.