Brasile. Niente più corride in Plaza México. Stop a tori feriti, torturati ed uccisi

AgenPress – Nella più grande arena della corrida del mondo, situata a Città del Messico, non ci saranno più spettacoli. Il giudice federale Jonathan Bass ha concesso venerdì la sospensione definitiva dopo un’ingiunzione promossa dall’associazione civile Just Justice che ritiene che il trattamento “degradante” dei tori violi il diritto a un ambiente sano.

La società Tauro Plaza México, che gestisce l’arena, e il governo di Città del Messico hanno 10 giorni lavorativi per impugnare la decisione davanti a un tribunale collegiale. Mentre il processo giudiziario dura, che può durare mesi, le attività sono paralizzate.

In una risoluzione inequivocabile, Bass delinea una decisione “che avvantaggia tutta la società”. “La concessione della sospensione definitiva non violerebbe l’ordine pubblico né pregiudicherebbe l’interesse sociale ma, al contrario, consentirebbe alle autorità di esercitare i loro poteri legali per evitare la violazione del diritto a un ambiente salubre che causi morte ingiustificata, trattamenti crudeli e inutili sofferenze dei tori da combattimento”, si legge nel documento, che aggiunge: “In questa logica, lungi dal costituire un’affettazione per la società, genererebbe un beneficio non solo per le parti del presente processo ma per tutte le persone che vivono in Città del Messico e il suo ambiente adiacente indipendentemente dalla posizione ideologica che professano riguardo alle attività di corrida.

Dopo aver dimostrato che si tratta di “un’attività ricreativa in cui un animale viene ferito, torturato e infine ucciso”, Bass decide: “La società è interessata a rispettare l’integrità fisica ed emotiva di tutti gli animali perché sono esseri viventi che costituiscono gli ecosistemi e, quindi contribuire con servizi ambientali essenziali per l’essere umano”. Denomina anche il “valore intrinseco che tutti gli animali hanno come esseri senzienti, inclusi senza eccezioni i tori da combattimento” che è protetto nella Costituzione di Città del Messico.

Il giudice Bass concede questa sospensione in via cautelare nell’ambito del processo amparo dell’associazione Just Justice. Questa organizzazione, specializzata nella difesa dei diritti umani, ha impugnato il Regolamento della Corrida e la Legge per la celebrazione degli spettacoli pubblici a Città del Messico, ritenendoli incostituzionali. “Questa legislazione è del 1995 e, esaminandola alla luce di ora, non c’è concordanza con la protezione dei diritti umani che abbiamo raggiunto“, spiega l’avvocato associato di Fair Justice Denise Tron. Il punto di Fair Justice è che il trattamento crudele degli animali impedisce alle persone di godere di un ambiente sano, un diritto tutelato dall’articolo 4 della Costituzione. Questa idea è in linea con le ultime posizioni della Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN),

La speranza è che le motivazioni contenute nella storica sentenza del giudice Bass spingano il governo messicano, così come quello di altri Paesi, a dire basta una volta per tutte alla corrida e alle sofferenze che essa comporta per i tori. Come ha infine ricordato il giudice: “La società ha interesse a rispettare l’integrità fisica ed emotiva di tutti gli animali perché sono esseri viventi che costituiscono gli ecosistemi e quindi contribuiscono a condizioni ambientali essenziali per gli esseri umani“.

Il manager di Plaza México, Mario Zulaica, sottolinea che questa sospensione sarà in vigore solo per la durata del processo, quindi “non è poi così lontano che questa situazione verrà revocata”. “Le corride non sono dichiarate incostituzionali, ma sono riconosciute dalla costituzione”, afferma Zulaica, che respinge l’argomento del giudice secondo cui le corride danneggiano l’ambiente. “Il coraggioso toro vive ed è allevato per la corrida, si estinguerebbe se non avesse altro uso, quindi l’ecosistema subirebbe danni”.