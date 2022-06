Brasile. Omicidio Dom Phillips e Bruno Pereira. Il detenuto sospettato confessa dove ha seppellito i corpi

Il 5 giugno il Dom Phillips, 57 anni, e Bruno Pereira, 41 anni, sono scomparsi in una parte remota della foresta pluviale amazzonica.

Sono stati visti l’ultima volta nella comunità di Sao Rafael, a due ore di viaggio in barca dalla città di Atalaia do Norte, dopo aver accompagnato una pattuglia indigena nel fiume Itaquaí organizzata per prevenire le invasioni di pescatori e cacciatori illegali nella terra indigena della valle di Javari.

- Advertisement -

Phillips e Pereira sono scomparsi mentre conducevano ricerche per un progetto di libro sugli sforzi di conservazione nella regione, che le autorità hanno descritto come “complicato” e “pericoloso” e noto per ospitare minatori illegali, taglialegna e spacciatori internazionali di droga.