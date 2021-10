Brescia. “Chiamate i carabinieri, l’ho uccisa a martellate”. Così è morta Elena, 49 anni

- Advertisement -

AgenPress – Una donna di 49 anni, Elena Casanova, è stata uccisa a martellate in strada dall’ex fidanzato, Ezio Galesi, coetaneo, che ha poi fatto chiamare i carabinieri ed è in stato di arresto. È successo a Castegnato, in provincia di Brescia. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della donna.

“Chiamate i carabinieri, l’ho uccisa a martellate”, ha detto Così Ezio Galesi, parlando in dialetto bresciano ai vicini di casa della ex dopo averla uccisa in strada a Castegnato. La coppia non stava più insieme da un anno e la donna, operaia all’Iveco in città e madre di una ragazza di 17 anni avuta dal primo matrimonio, è morta sul colpo a pochi metri dalla sua auto appena parcheggiata.