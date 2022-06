Britannici condannati a morte. Gb non esclude negoziato con Donetsk. Peskov: Londra non ha chiesto aiuto

- Advertisement -

AgenPress – Il governo britannico di Boris Johnson è intenzionato a fare tutto il possibile per ottenere il rilascio di Aiden Aslin e Shaun Pinner, i due ex militari del Regno arruolatisi nelle forze ucraine per combattere contro i russi e poi condannati a morte in primo grado dai secessionisti filo-Mosca dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk dopo essere stati catturati nel Donbass.

Lo ha ribadito la ministra degli Esteri, Liz Truss, bollando la condanna dei due – accusati da Mosca di essere mercenari – come il frutto di “un processo farsa” e di voler fare “tutto il necessario” per cercare di favorirne il rilascio, secondo quanto “promesso alle famiglie”.

La ministra ha ricordato al riguardo di essere in contatto con il collega ucraino Dmytro Kuleba, lasciando intendere (senza dirlo) di sperare che Aslin e Pinner possano essere coinvolti in futuro in uno scambio di prigionieri concordato da Kiev con il Cremlino e i suoi alleati. “Non posso entrare nel dettaglio, ma stiamo lavorando ventre a terra”, ha assicurato la titolare del Foreign Office, spiegando di considerare la scelta del negoziato attraverso Kiev come “la via migliore” e più legittima, ma senza escludere la possibilità di una qualche trattativa diretta o indiretta da parte di Londra con la leadership della repubblica secessionista.

Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che Mosca è pronta a prendere in considerazione un’inchiesta sui mercenari, aggiungendo che Londra non ha chiesto aiuto a Mosca sulla vicenda.