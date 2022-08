Brittney Griner. Lavrov, Russia è pronta a discutere lo scambio di prigionieri con gli Stati Uniti

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti e la Russia hanno dichiarato di essere pronti a tenere colloqui per uno scambio di prigionieri, il giorno dopo che la star del basket Brittney Griner è stata condannata per traffico di droga e condannata a nove anni di prigione per aver trasportato meno di un grammo di olio di cannabis attraverso un Aeroporto di Mosca.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto ai giornalisti in Cambogia che il Cremlino è “pronto a discutere questo argomento, ma nel quadro del canale che è stato concordato dai presidenti”.

“Esiste un canale specifico che è stato concordato dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e, indipendentemente da ciò che qualcuno dice pubblicamente, questo canale rimarrà in vigore”, secondo quanto riferito Lavrov venerdì all’Associazione del sud-est asiatico Vertice delle Nazioni.

Poco dopo, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato allo stesso vertice che gli Stati Uniti “perseguiranno” i colloqui con la Russia.

Griner, una star della Women’s National Basketball Association, si è dichiarata colpevole di aver portato olio di cannabis nel suo bagaglio mentre viaggiava attraverso un aeroporto di Mosca il 17 febbraio. Ha testimoniato in tribunale di essere a conoscenza delle rigide leggi russe sulla droga e di non avere intenzione di portare la cannabis in il paese, dicendo che era di fretta e “fare le valigie”.

Whelan, cittadino statunitense, è trattenuto dalla Russia dal 2018 ed è stato condannato da un tribunale russo nel 2020 con l’accusa di spionaggio che ha strenuamente negato. La convinzione di Griner ha sollevato preoccupazioni simili sul fatto che venga usata come una pedina politica nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Il Dipartimento di Stato americano classifica la coppia come detenuta ingiustamente.

Funzionari del governo russo hanno chiesto il mese scorso che un ex colonnello dell’agenzia di spionaggio nazionale del paese, condannato per omicidio in Germania l’anno scorso, fosse incluso nella proposta di scambio degli Stati Uniti del famigerato trafficante d’ armi Viktor Bout con Griner e Paul Whelan.

“Abbiamo avanzato, come sapete, una proposta sostanziale su cui la Russia dovrebbe impegnarsi con noi. E ciò che il ministro degli Esteri Lavrov ha detto questa mattina e ha affermato pubblicamente è che sono pronti a impegnarsi attraverso i canali che abbiamo stabilito per fare proprio questo. E lo perseguiremo”, ha detto Blinken ai giornalisti durante una conferenza stampa.

“Non ho mai voluto fare del male a nessuno, non ho mai voluto mettere in pericolo la popolazione russa, non ho mai voluto infrangere alcuna legge qui”, ha detto. Griner.

“Ho commesso un errore onesto e spero che nella tua sentenza non finisca la mia vita qui. So che tutti continuano a parlare di pedina politica e politica, ma spero che sia lontano da questa aula”.

Gli avvocati di Griner avevano sperato che la sua dichiarazione di colpevolezza e le dichiarazioni di rimorso si sarebbero tradotte in una sentenza più clemente.

La sua convinzione, ha detto Blinken ai giornalisti, “mette in luce la preoccupazione molto significativa [di Washington] per il sistema legale russo e l’uso da parte del governo russo di detenzioni illecite per portare avanti la propria agenda utilizzando gli individui come pedina politica”.

“Lo stesso vale per Paul Whelan”, ha aggiunto Blinken.

Venerdì scorso, un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha detto ai giornalisti che non c’era stata alcuna “risposta seria” dalla Russia a una proposta di scambio. Lo stesso funzionario ha detto che Blinken e Lavrov non si erano incontrati durante il vertice in Cambogia e che Blinken non aveva intenzione di farlo.