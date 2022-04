Bruxelles. In centinaia manifestano per Assange, “Londra non firmi l’estradizione”. Rischia 175 anni

- Advertisement -

AgenPress – Julian Assange, fondatore di Wikileaks, presto potrebbe essere estradato negli Stati Uniti, dove lo attende una condanna monstre a 175 anni di carcere ma l’Ifj chiede a Washigton di fare un passo indietro sulla richiesta. E, contestualmente, il sindacato mondiale dei giornalisti ha chiesto a Londra di negare l’estradizione e a Parigi di garantirgli un asilo sicuro.

I giudici della Westminster Court ci hanno impiegato appena sette minuti ad accordare la richiesta di estradizione negli Usa. Julian Assange, attualmente detenuto a Londra, spera ancora nel ministro degli interni britannico, Priti Patel, che potrebbe negare il trasferimento in America dall’attivista australiano.

Assange ha ancora a disposizione vie legali, ma i suoi avvocati hanno quattro settimane di tempo. Il placet della ministra è infatti previsto entro un termine massimo di 28 giorni. Le probabilità di successo sono però ridotte al minimo, dopo il lungo iter legale della magistratura britannica e soprattutto il fatto che il mese scorso la Corte suprema si era rifiutata di riesaminare il caso.

“Londra non firmi l’estradizione di Julian Assange”. In centinaia si sono riuniti questo pomeriggio a Bruxelles, nella centrale Place de la Monnaie, per un ultimo, disperato appello per evitare che il fondatore di Wikileaks finisca nelle mani della giustizia statunitense. Striscioni e magliette con la scritta ‘Free Assange’ erano dappertutto, dal palco ai gazebo installati a bordo della piazza. E dal palco sono intervenuti anche l’ex leader dei Labour Jeremy Corbyn e la moglie di Assange, l’avvocatessa sudafricana Stella Moris.

“Questo è un problema europeo. In gioco ci sono i valori della democrazia” e l’estradizione di Assange “avrà ripercussioni in tutto il mondo. Per i giornalisti e ovunque in Europa”, ha sottolineato Stella. La verità non è in vendita”, era lo striscione installato sul palco dove, in tanti, hanno fatto appello direttamente al ministro dell’Interno britannico Priti Patel, al quale la corte di Westminster ha passato il caso Assange dopo essersi espressa a favore dell’estradizione.

Negli Stati Uniti Assange rischia di scontare molti anni di carcere – sulla quantificazione precisa si confrontano diverse interpretazioni giuridiche, alcuni parlano di 175 anni complessivi come sentenza massima teorica – sulla base di 17 capi d’accusa formulati in base all’Espionage Act, una legge del 1917, per aver cospirato al fine di ottenere e pubblicare informazioni classificate.

Si tratterebbe di una decina di anni per ciascun capo d’imputazione. Le accuse riguardano in particolare quanto pubblicato da Wikileaks fra 2010 e 2011, oltre 700mila documenti riservati sulle guerre in Afghanistan e Iraq (e sui crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi) e con il Cablegate sugli scivolosi e imbarazzanti rapporti fra le cancellerie di mezzo mondo. Quei contenuti non rientravano nella tutela giornalistica ma, questa la tesi del governo di Washington D.C., erano frutto di spionaggio e hacking.