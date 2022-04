Bucha. Usenka, 69 anni, vive su una sedie a rotelle. Da un mese vive sotto le bombe russe

- Advertisement -

Quando le forze russe hanno trasformato una normale strada residenziale a Bucha in un campo di battaglia, Liudmyla Usenka, 69 anni, in sedia a rotelle, era sola a casa nell’oscurità.

Con un’espressione di orrore sul viso, Usenka ha raccontato al Kyiv Independent dei suoni infiniti di bombardamenti e pesanti combattimenti di strada mentre i russi avanzavano nella vicina Irpin, un’altra città alla periferia della capitale.

Un mese di vita sotto i bombardamenti russi in completo isolamento è stato traumatico per l’anziana donna. Tagliata fuori dalle forniture di elettricità, acqua e gas sin dai primi giorni della guerra totale della Russia, Usenka iniziò ad accettare la terrificante visione del suo futuro.

“Non pensavo che ce l’avrei fatta fino alla fine della guerra”, ha detto Usenka, scoppiando in lacrime. “Ho solo pregato di rivedere mia figlia”.

Come molte altre città dell’oblast di Kiev, Bucha è stata teatro di pesanti ostilità a causa della sua importanza strategica nel piano della Russia per catturare la capitale ucraina.

La città è diventata famosa a livello internazionale dopo la sua liberazione il 31 marzo che ha rivelato alcune delle atrocità più crudeli commesse dai soldati russi durante l’occupazione. Secondo il sindaco Anatoliy Fedoruk, circa 412 corpi sono stati trovati nelle strade, negli edifici e nelle fosse comuni di Bucha fino al 19 aprile.

Sebbene uscire durante l’occupazione rappresentasse un grave pericolo, rimanere all’interno è stato altrettanto orribile per molti residenti di Bucha, poiché sono rimasti intrappolati all’interno delle loro case e scantinati senza servizi pubblici e aiuti umanitari per sei settimane.

Usenka camminava con un bastone a causa dell’artrite prima che la sua malattia peggiorasse e la mettesse su una sedia a rotelle. Vivendo per molti anni da sola, ha imparato a cucinare e a prendersi cura di se stessa, con sua figlia che viene nei fine settimana per portare la spesa e pulire.

Quando la Russia ha iniziato la sua guerra totale contro l’Ucraina il 24 febbraio, Usenka non ha preso in considerazione la possibilità di fuggire con l’aiuto di qualcuno perché non si aspettava che la situazione diventasse così pericolosa. Quando se ne è resa conto, né sua figlia che vive a Kiev, né i volontari sono riusciti a raggiungere Bucha occupata per evacuare.

La casa di Usenka si trova nella centrale via Vokzalna di Bucha, attraverso la quale una colonna di veicoli da combattimento russi è entrata nella città.

Quello che un tempo era un lungo e stretto viale suburbano alla periferia di Kiev è ora noto per la scena delle rovine, con l’equipaggiamento militare russo distrutto allineato lungo la strada.

“Quando loro (i russi) occuparono Bucha, c’erano combattimenti qui (in via Vokzalna) ogni giorno”.

Usenka dice che i bombardamenti inizierebbero intorno alle 4-5 del mattino e andrebbero avanti fino a mezzanotte o talvolta alle 2 del mattino ogni giorno.

“Il terreno tremava e c’erano proiettili che volavano sopra la mia testa”.

Il proiettile più vicino è caduto ad appena un metro di distanza dalla finestra della sua cucina, lasciando un grande buco nel suo cortile. “Pensavo che l’intera casa sarebbe andata a fuoco”, ha detto. Fortunatamente, solo la finestra della sua cucina e la porta si sono rotte, ma l’incubo è continuato.

In mezzo ai continui bombardamenti, quasi tutte le finestre della sua casa sono andate in frantumi e i soffitti hanno cominciato a perdere male. La roba era disseminata ovunque dopo un’esplosione e lei aveva difficoltà a muoversi con la sedia a rotelle.

“Le forze russe hanno sparato al mattino, pomeriggio, notte – hanno sparato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La casa tremava sempre”.

Anche Usenko era sempre molto fredda, soprattutto perché non poteva muoversi molto e doveva stare seduta sulla sedia a rotelle tutto il giorno.

Ogni notte dormiva nel suo soggiorno, l’unica stanza dove l’aria fredda non poteva entrare dalla finestra. Ma l’acqua perdeva dal soffitto sopra il punto in cui dormiva anche lei. Ha detto che “freddo non è nemmeno la parola” per descrivere come ci si sente.

Ha anche esaurito le sue normali pillole per l’ipertensione e l’artrite all’inizio della guerra e la sua salute è peggiorata. Ha detto che le ginocchia le facevano davvero male.

“Non avevo più medicine”, ha detto tra le lacrime.

Le sue paure sono aumentate quando gli occupanti russi sono venuti a bussare più volte alle porte di casa sua, chiedendole di aprirle.

“Ho detto loro di ‘andare’ e che ‘non avrei aperto la porta. Sono handicappata e non posso'”, ha detto. “Mi hanno detto che vogliono dare un’occhiata (dentro). Ho detto loro che non c’è niente qui e di andarmene. “Non sono partiti subito. Ho iniziato a piangere, ho iniziato a urlare e a pregare Dio”.

I russi se ne andarono dopo un po’, ma Usenka era ancora terrorizzata anche solo all’idea di avvicinarsi alla porta. Trascorreva la maggior parte del suo tempo seduta sulla sedia a rotelle in cucina e i suoi vicini le portavano del porridge una volta al giorno da mangiare, se la situazione permetteva loro di uscire di casa.