Bufera Procure intercettazioni, Sgarbi: “Chi le ha fatte ha commesso abuso evidente”

AgenPress. “La votazione su Ferri è finita giustamente. I 5 Stelle possono anche essere giustizialisti, a parte che sul caso del loro padrone Grillo, però non è che puoi contraddire un testo così chiaro della Costituzione.

Puoi pensare che Ferri non sia uno stinco di santo, però se la Costituzione dice che non può essere intercettato un parlamentare vale sia per il parlamentare sia per il magistrato, quindi chi lo fa nonostante quello che dice l’articolo 68 fa un abuso evidente. Poi puoi pensare quello che vuoi, ma non è un fatto politico, è un fatto costituzionale.”

Lo dichiara al quotidiano online SprayNews.it Vittorio Sgarbi.