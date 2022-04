Burkina Faso. Milioni di persone soffrono la fame a causa delle violenze legate ad al-Qaeda

- Advertisement -

AgenPress – La fame attanaglia il Burkina Faso, in preda al conflitto, a causa delle crescenti violenze legate ad al-Qaeda e al gruppo dello Stato Islamico, che ha ucciso migliaia di persone e sfollato milioni di persone, impedendo alle persone di coltivare. Secondo l’ultimo rapporto sulla sicurezza alimentare del governo e delle agenzie delle Nazioni Unite, circa 3,5 milioni di persone sono insicure dal punto di vista alimentare, con quasi 630.000 che dovrebbero essere sull’orlo della fame. Si tratta di un aumento dell’82% rispetto allo scorso anno di persone che affrontano la fame di emergenza.

“La situazione nutrizionale nel (paese) si sta deteriorando sempre di più, ci sono sempre più persone bisognose”, ha affermato Claudine Konate, specialista in nutrizione per l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, UNICEF. Il paese deve prepararsi a una crisi crescente, ha affermato.

All’ospedale di Ouagadougou, il numero di bambini gravemente malnutriti che arrivano è raddoppiato rispetto a due anni fa e non c’è abbastanza spazio o personale per prendersi cura di loro, ha affermato Clarisse Nikiema, responsabile della nutrizione dell’ospedale.

“Poiché sono stati sfollati, sono profondamente impoveriti e non possono sfamare le loro famiglie, quindi i bambini diventano malnutriti”, ha detto. A volte, dopo la guarigione, le famiglie si rifiutano di andarsene perché non vogliono che i loro figli abbiano fame a casa dove non c’è cibo, ha detto.

A gennaio, soldati ribelli hanno estromesso il presidente democraticamente eletto del Burkina Faso e la giunta al potere afferma che ripristinare la sicurezza è la loro priorità assoluta. Tuttavia, secondo le Nazioni Unite, da allora gli attacchi sono aumentati con un aumento dell’11% degli incidenti a febbraio, secondo le Nazioni Unite. La violenza sta avvicinando più persone alla fame, affermano gli esperti.

La situazione è più drammatica nella regione settentrionale del Sahel, dove città come Djibo sono state assediate per mesi dai ribelli jihadisti, limitando la consegna degli aiuti alimentari. Altre città come Gorom Gorom, non hanno quasi centri sanitari operativi. Solo due su 27 nel distretto sono pienamente funzionanti, ha affermato Jean Paul Ouedraogo, rappresentante del gruppo umanitario italiano Lay Volunteers International Association.

I ribelli jihadisti si stanno anche espandendo e spingendo a sud e ovest nel granaio del Burkina Faso, rubando raccolti e bestiame e inseguendo le persone dalle loro fattorie rurali e nelle città.

La diminuzione dell’offerta e l’aumento della domanda stanno facendo salire i prezzi. Un sacco di 100 chilogrammi di mais è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno da $ 30 a $ 50, affermano i locali. Le organizzazioni umanitarie si stanno preparando per ulteriori aumenti dei prezzi a causa della guerra in Ucraina. Il Burkina Faso acquista più di un terzo del suo grano dalla Russia, secondo le Nazioni Unite, e sebbene l’impatto non sia ancora visibile, gli umanitari affermano che è una preoccupazione.

“È probabile che anche la crisi in Ucraina abbia un impatto sull’impennata dei prezzi dei cereali, peggiorando una situazione già brutta”, ha affermato Gregoire Brou, direttore nazionale di Action Against Hunger in Burkina Faso. Gli aiuti per il paese sono già sottofinanziati – il piano di risposta umanitaria dell’anno scorso ha ricevuto meno della metà dei 607 milioni di dollari richiesti, secondo le Nazioni Unite – e ora le agenzie affermano che i donatori hanno indicato che potrebbe esserci un taglio del 70% ai finanziamenti per sostenere le operazioni in Ucraina.

Nel frattempo la fame colpisce praticamente tutti nel Paese, anche coloro che cercano di difenderla. Durante un viaggio nella città settentrionale di Ouahigouya, i civili che si sono offerti volontari per combattere a fianco dell’esercito, hanno detto all’Associated Press che stanno combattendo i jihadisti a stomaco vuoto.

“I volontari combattono per il Paese, ma combattono con la fame”, ha detto un volontario che ha parlato in condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i media. La mancanza di agricoltura e la paga minima come volontario – 8 dollari al mese – non sono sufficienti per sopravvivere, ha detto.

Le persone malnutrite stanno arrivando ai centri sanitari di Ouahigouya in gravi condizioni e impiegano più tempo per riprendersi, ha affermato il dottor Gerard Koudougou Kombassere, che lavora in un ospedale della città. Gli sfollati sono i più colpiti e i tassi di malnutrizione tra di loro sono in aumento, ha affermato. In un campo sfollato improvvisato a Ouahigouya, dove hanno cercato rifugio circa 2.300 persone, i residenti hanno detto ad AP di aver ricevuto assistenza alimentare solo una volta negli ultimi 10 mesi.

In uno dei rifugi, Salamata Nacanabo ha detto che la sua famiglia mangiava cinque volte al giorno quando vivevano nel loro villaggio, ma ora mangiano solo una volta. Imitando il suono degli spari, la 31enne racconta il giorno in cui i jihadisti hanno preso d’assalto il suo villaggio uccidendo otto persone, sequestrando tutto ciò che possedeva e costringendo la sua famiglia a fuggire.

“Hanno rubato tutto, bestiame, cibo e hanno preso le mie capre”, ha detto. “Ora è molto difficile prendersi cura dei bambini”.