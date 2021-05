Busto Arsizio. Schiacciato da fresa industriale, muore operaio di 49 anni

AgenPress – È morto l’operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un’enorme fresa industriale, all’interno di una fabbrica di Busto Arsizio (Varese), questa mattina intorno alle 9.40. Per l’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare nulla. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un tornio meccanico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, assieme ad un elicottero che lo ha trasportato all’ospedale di Legnano. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell’incidente. “Si lamentava che fossero in pochi, sto aspettando che mi facciano entrare, per prendere le sue cose”.

Sono le parole ai cronisti di Sara, la moglie di Cristian Martinelli. La donna, sotto shock e disperata, si è presentata davanti all’ingresso della fabbrica in compagnia della suocera, per chiedere gli effetti personali del marito, con cui ha avuto due bambine di sette ed otto anni. La donna, sotto shock e disperata, si è presentata davanti all’ingresso della fabbrica in compagnia della suocera, per chiedere gli effetti personali del marito, con cui ha avuto due bambine di sette ed otto anni.