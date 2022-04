Buzzi: “Sono parte lesa nel Decreto di citazione dalla Procura di Roma che vede imputato Daniele Piervincenzi”

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi mi è pervenuto, come parte lesa, il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura di Roma che vede imputato Daniele Piervincenzi per il reato di diffamazione aggravata. Cito testualmente il contenuto del decreto:

“Nell’ambito del programma televisivo “Ogni mattina” su Canale 8, Piervincenzi diffondeva una intervista nella quale raccoglieva le dichiarazioni di un giovane africano, il quale si asseriva reduce da una guerra in Africa e di essere stato accolto in un centro della cooperativa 29 Giugno di Salvatore Buzzi, circostanza non vera poiché l’intervista avveniva davanti a un centro di accoglienza mai gestito da Buzzi, così, tuttavia, da offrire una falsa sensazione di verità al fatto rappresentato; il giovane africano affermava e lasciava, attraverso le domande e le risposte che Buzzi avesse ottenuto finanziamenti milionari per la gestione di quel centro, senza poi destinarli ai soggetti deboli a benefico dei quali erano stati erogati, così offendendo l’onore e la reputazione di Buzzi Salvatore, cui attribuiva condotte truffaldine non commesse e non emerse, né contestate nel processo noto come “Mondo di mezzo”, al quale pretestuosamente legava l’intervista e la rappresentazione che ne faceva, in modo da suscitare interesse pubblico su un fatto non rispondente al canone della verità . Con l’aggravante di aver attribuito a Buzzi Salvatore un fatto determinato e di averlo commesso mediante mezzo televisivo di ampia pubblicità”.

Finalmente la Procura di Roma riconosce che il sottoscritto non ha commesso nessun reato nella gestione dei centri di accoglienza come già ampiamente riconosciuto sia dalla Sentenza del Tribunale sia dalla relazione ispettiva dell’ANAC presieduta da Raffaele Cantone che non ha mai avuto adeguata pubblicità. ”

E’ quanto dichiara dichiara Salvatore Buzzi in esclusiva al quotidiano online SprayNews.it