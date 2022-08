Calenda: “Le proposte della destra che, insieme alla caduta di Draghi, stanno innescando una pericolosa speculazione contro l’Italia”

- Advertisement -

AgenPress. 65 miliardi per quota 41, 30 miliardi per le pensioni minime, 80 miliardi per la flat tax, revisione PNRR, Alitalia pubblica, Tim nazionalizzata.

Queste sono alcune delle proposte della destra che, insieme alla caduta di Draghi, stanno innescando una pericolosa speculazione contro l’Italia. La destra appare irresponsabile e isolata in Europa.

Ma così come per le proteste contro il rigassificatore, anche la sinistra-sinistra condivide più spesa pensionistica, nazionalizzazioni e revisione PNRR. Certo non flat tax ma una bella patrimoniale. Irresponsabili.

Lo dichiara, in una nota, il leader di Azione Carlo Calenda.