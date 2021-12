California. A Morro Bay urfista ucciso da uno squalo alla vigilia di Natale

- Advertisement -

AgenPress – Un surfista di 31 anni è stato ucciso da uno squalo a Morro Bay, in California, e in tutta la baia è stato diffuso il divieto di entrare in acqua per 24 ore. Lo riporta la Bbc, citando autorità statali.

Secondo il dipartimento del porto di Morro Bay, le forze dell’ordine e le ambulanze sono intervenute nell’area per segnalare un’emergenza medica.

I funzionari hanno detto che una surfista ha visto un uomo che non rispondeva in acqua e si è avvicinata per controllarlo. Ha aiutato a portare l’uomo a riva dove si è scoperto che era stato ferito in un attacco di squalo. Sul posto sono giunti i primi soccorritori che hanno dichiarato l’uomo morto sulla spiaggia.

L’identità dell’uomo non è stata ancora resa nota, ma si ritiene che abbia tra i 20 ei 30 anni.

A causa dell’attacco, il dipartimento del porto di Morro Bay ha annunciato che le acque di Morro Bay sarebbero state chiuse per 24 ore a causa dell’attacco mortale. Durante questo periodo i bagnanti non potranno entrare in acqua.

Secondo i funzionari, mentre negli ultimi anni si sono verificati occasionali morsi di squalo, sono passati decenni da quando una persona è stata uccisa da uno squalo a Morro Bay. Un attacco mortale di squali è avvenuto vicino a Avila Beach intorno al 2003.

Il coroner dell’ufficio dello sceriffo della contea di San Luis Obispo sta indagando e rilascerà l’identità dell’uomo in attesa della notifica del parente più prossimo.