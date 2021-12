California. L’assassino di Robert Kennedy potrebbe tornare libero. Non è più pericoloso

- Advertisement -

AgenPress – Sirhan B. Sirhan, condannato per l’assassinio del senatore Robert F. Kennedy nel 1968, dovrà affrontare per la sedicesima volta una commissione per la libertà vigilata della California in una prigione fuori San Diego. Ma a differenza delle prime 15 volte, nessun pubblico ministero si opporrà al rilascio di Sirhan, che ora ha 77 anni.

Sirhan fu arrestato sulla scena della sparatoria mortale di Kennedy a Los Angeles il 5 giugno 1968, condannato per omicidio di primo grado e condannato a morte per l’uccisione di un senatore degli Stati Uniti che sembrava diretto alla nomination democratica alla presidenza. Arrivati ​​appena due mesi dopo l’uccisione del reverendo Martin Luther King Jr., i due omicidi hanno segnato una svolta nella storia americana con l’improvvisa eliminazione dei leader carismatici del movimento per i diritti civili americani e del Partito Democratico.

Quando la California eliminò la pena di morte, la sentenza di Sirhan fu commutata all’ergastolo con possibilità di libertà condizionale. E ora Sirhan, incarcerato per 53 anni, potrebbe beneficiare di una nuova spinta tra i pubblici ministeri progressisti per chiedere il rilascio, o non opporsi al rilascio, di detenuti che hanno scontato decenni dietro le sbarre, non rappresentano più una minaccia per la società.

Il neoeletto procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón, ha dichiarato al Washington Post poco prima del suo insediamento a dicembre che stava lanciando un’unità di revisione delle condanne per rivedere i casi di circa 20.000 prigionieri per un possibile risentimento, analizzando sia l’equità delle condanne lunghe che i risparmi sui costi per il rilascio di detenuti a basso rischio o più anziani. Gascón ha anche emesso una direttiva secondo cui la “politica predefinita” del suo ufficio sarebbe quella di non partecipare alle udienze per la libertà vigilata e di presentare lettere a sostegno del rilascio di alcuni detenuti che avevano scontato i loro requisiti minimi obbligatori, fornendo anche assistenza alle vittime e agli avvocati delle vittime alle udienze sulla libertà vigilata, se richiesto .

Nel caso di Sirhan, l’ufficio di Gascón rimane neutrale. L’ufficio ha detto che non avrebbe partecipato all’udienza per la libertà vigilata, come storicamente hanno fatto i pubblici ministeri di Los Angeles, ma non avrebbe nemmeno inviato una lettera a sostegno della libertà vigilata di Sirhan.

“Il ruolo di un pubblico ministero e il loro accesso alle informazioni termina con la sentenza”, ha affermato Alex Bastian, consigliere speciale di Gascón. “L’unico scopo della commissione per la libertà vigilata è determinare obiettivamente se qualcuno è idoneo per il rilascio. Se qualcuno è la stessa persona che ha commesso un crimine atroce, quella persona non sarà giustamente ritenuta idonea per il rilascio. Tuttavia, se qualcuno non è più una minaccia per la sicurezza pubblica dopo aver scontato più di 50 anni di carcere, la commissione per la libertà vigilata può raccomandare il rilascio sulla base di una determinazione obiettiva”.

La moglie Ethel Kennedy, e alcuni dei nove figli hanno rifiutato di commentare. La famiglia non ha inviato lettere per prendere posizione sulla libertà vigilata di Sirhan e non ha chiesto di parlare all’udienza di venerdì.

Nel 2018, Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato a The Post che credeva che Sirhan fosse innocente dell’uccisione di suo padre e che si era incontrato con Sirhan in prigione per dirglielo. Kennedy ha detto questa settimana che ha sostenuto la richiesta di libertà vigilata di Sirhan e che credeva ancora che un secondo sicario avesse commesso l’assassinio, ma che non avrebbe partecipato al processo per la libertà vigilata e ha rifiutato di commentare ulteriormente.