California. Sparatoria in una Chiesa. Una vittima e cinque feriti. A sparare un asiatico di 60 anni

AgenPress – Un uomo ha aperto il fuoco durante un pranzo di ricevimento in un chiesa di Laguna Woods, in California uccidendo una persona e ferendo cinque anziani prima che un pastore colpisse l’uomo armato alla testa con una sedia e i parrocchiani lo legassero con cavi elettrici.

Quattro delle cinque persone ferite hanno riportato gravi ferite da arma da fuoco.

“L’uomo è un asiatico di 60 anni che non vive nella comunità”, afferma la polizia, sottolineando che a fermarlo sono stati i fedeli che erano nella chiesa in un gesto di “eccezionale eroismo e coraggio”.

La maggior parte dei membri della chiesa sono immigrati taiwanesi anziani e altamente istruiti, per lo più pensionati e l’età media della nostra chiesa è di 80 anni”, ha raccontato un testimone.

Il sottosceriffo della contea di Orange Jeff Hallock ha elogiato il rapido lavoro dei parrocchiani per trattenere l’uomo armato.

“Quel gruppo di fedeli ha mostrato ciò che riteniamo essere eccezionale eroismo e coraggio nell’intervenire per fermare il sospetto. Hanno indubbiamente impedito ulteriori lesioni e decessi “, ha detto Hallock. “Penso che sia sicuro dire che se le persone non fossero intervenute, sarebbe potuto andare molto peggio”.

Laguna Woods è stata costruita come comunità vivente per anziani e in seguito è diventata una città. Più dell’80% dei residenti nella città di 18.000 persone a circa 50 miglia (80 chilometri) a sud-est di Los Angeles sono almeno 65. L’incidente è avvenuto in un’area con un gruppo di luoghi di culto, comprese chiese cattoliche, luterane e metodiste e una sinagoga ebraica.

I feriti da colpi di arma da fuoco includevano quattro uomini asiatici, di 66, 75, 82 e 92 anni, e una donna asiatica di 86 anni, ha detto il dipartimento dello sceriffo. Le autorità inizialmente avevano detto che solo quattro delle cinque vittime sopravvissute erano state uccise.

I funzionari non hanno immediatamente rivelato alcuna informazione sul presunto tiratore.

Il pranzo pomeridiano era in onore di un ex pastore della congregazione taiwanese, secondo una dichiarazione del Presbiterio di Los Ranchos, un organo amministrativo della chiesa.

“Per favore, mantieni la leadership della congregazione taiwanese e di Ginevra nelle tue preghiere mentre si prendono cura delle persone traumatizzate da questa sparatoria”, ha scritto Tom Cramer del presbiterio in una dichiarazione su Facebook.

Sul suo sito web, la Chiesa presbiteriana di Ginevra descrive la sua missione come “ricordare, raccontare e vivere la via di Gesù essendo giusti, gentili e umili”.

“Sono tutti i benvenuti qui. Davvero, lo intendiamo! … Ginevra aspira ad essere una congregazione inclusiva che adora, impara, collega, dà e serve insieme”.

La violenza nei luoghi di culto include la sparatoria più mortale all’interno di una chiesa, avvenuta nel 2017 a Sutherland Springs, in Texas, quando un uomo armato ha aperto il fuoco durante una funzione domenicale alla First Baptist Church e ha ucciso più di due dozzine di persone.

Nel 2015, Dylann Roof ha sparato dozzine di proiettili durante la preghiera di chiusura di una sessione di studio della Bibbia del 2015 presso la chiesa Mother Emanuel AME di Charleston, nella Carolina del Sud. Nove membri della congregazione nera sono stati uccisi nelle violenze razziste e Roof è diventata la prima persona negli Stati Uniti condannata a morte per un crimine d’odio federale. Il suo ricorso resta innanzi alla Suprema Corte.