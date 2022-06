Camera, presentata Nazionale Parlamento di Pallacanestro

AgenPress. Oggi in sala stampa abbiamo presentato la Nazionale Parlamento di Pallacanestro, squadra composta da Deputati, Senatori e collaboratori, uniti per la passione dello sport, con la volontà di sensibilizzare e promuovere, attività di beneficenza e no profit. Sono presenti membri della maggioranza, dell’opposizione e del Governo.

Gli allenamenti sono iniziati già da due mesi e da settembre inizieranno le partite di beneficienza e le attività promozionali della squadra. Voglio ringraziare l’ASI rappresentata da Claudio Barbaro, i partner tecnici (GTEAM e GWEAR), Matteo Baruzzo, coach della squadra (e per la sua pazienza con noi), e tutti i gruppi che sono intervenuti.

Così il deputato fondatore della Nazionale Parlamento di Pallacanestro, Federico Mollicone.