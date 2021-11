Campomenosi (Lega), motori tedeschi su navi da guerra cinesi, si faccia chiarezza

Stop agli affari coi regimi, l’Europa scelga da che parte stare senza ambiguità

AgenPress. “Inchieste da parte di alcuni media internazionali rivelano che i motori di alcune navi da guerra cinesi sono prodotti in Germania.

I cacciatorpedinieri classe Luyang-III utilizzati da Pechino nelle esercitazioni militari, nell’ambito della propria politica intimidatoria ed espansionista nel Pacifico, sono Made in Germany e forniti dall’azienda MTU.

Se confermato, sarebbe gravissimo, un espediente per aggirare le sanzioni e le limitazioni alla vendita di armi alla Cina.

Da tempo gli Usa ci avvertono dei pericoli legati all’espansionismo cinese, ma evidentemente per Berlino conta di più perseguire i propri interessi, sfruttando i vuoti normativi del regolamento sull’uso duale per armare la flotta cinese. Bruxelles non ha nulla da dire in merito? Ecco perché Stati Uniti e Regno Unito si fidano poco di una Ue a trazione tedesca: tra i regimi e la democrazia, scelga da che parte stare, senza ambiguità”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.