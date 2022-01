Cangemi (PCI): Pnrr, una parata propagandistica

- Advertisement -

AgenPress. Una gran parata propagandistica: altro non è stata la conferenza stampa di Draghi e dei ministri di scuola e università sul PNRR per istruzione e ricerca.

Le cifre esibite in modo roboante non sono sufficienti per aggredire problemi strutturali (a partire dell’edilizia scolastica) e il governo non è nemmeno in grado di garantire un’allocazione delle risorse capace almeno di diminuire i clamorosi divari territoriali (basti pensare agli asili nido).

Alla fine il vero contenuto politico della conferenza stampa è stata l’enfasi sulle cosiddette riforme, cioè sulla funzionalizzazione completa di scuola, università e ricerca alle esigenze di Confindustria. E anche questa non è proprio una novità.

E’ quanto dichiara, in una nota Luca Cangemi responsabile nazionale scuola del PCI.