AgenPress. Cangini (FI): “Nel centrodestra non c’è grande omogeneità sulla politica estera, soprattutto a causa di Salvini. Purtroppo la competizione continua Salvini-Meloni rende il centrodestra poco credibile e questo è un danno per tutti. Meloni per essere leader dovrebbe avere più coraggio, è ancora troppo ancorata agli schemi e alle compagnie di Colle Oppio”

Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sulla politica estera. “Ci dovrebbe essere maggiore attenzione sulla politica estera in Italia -ha affermato Cangini-. Nel centrodestra la Meloni ha fatto una scelta di campo chiara, anche in contraddizione con il passato, ha scelto il campo atlantico, non ha più parlato di Marine Le Pen. Credo che sia piuttosto indicativo. Salvini invece non solo ha continuato a tifare Le Pen, all’inizio ha eccepito sull’uso di armi per poi correggersi, si è trincerato dietro il pacifismo di Papa Francesco che non depone mai a favore della leadership di un politico, perchè il Papa è un capo religioso, non un politico. Non c’è purtroppo tutta questa omogeneità sul campo della politica estera nel centrodestra”.

Sul centrodestra. “Un centrodestra forte creerebbe anche un centrosinistra forte e ci sarebbe una bella competizione. Purtroppo la competizione continua Salvini-Meloni rende il centrodestra poco credibile e questo è un danno per tutti. Prima c’era un leader come Berlusconi che riusciva a fare concavo e convesso e a mediare tra le posizioni. Purtroppo Salvini non è mai entrato nei panni del leader della coalizione, in più ora è anche in una fase declinante, sulla base dei sondaggi il candidato premier sarebbe Giorgia Meloni che però dovrebbe avere un po’ più di coraggio, è rimasta ancorata a quegli schemi e anche alle compagnie di Colle Oppio. Quella fase è finita. Non puoi pensare di governare uno Stato dell’Ue contro l’Ue. Fare chiarezza sulle alleanze in UE è importante, devo dire che anche su questo Meloni ha fatto una scelta rispetto a Salvini, il problema è che fanno certe scelte perchè pensano che queste possano essere utili in patria, ma non può essere solo questo il motivo per cui si fanno delle scelte.

Sulle elezioni in Francia. “Credo che Macron sia il male minore, non ho particolare simpatia per lui ma credo che per il nostro interesse nazionale sia più utile la vittoria di Macron in Francia piuttosto che di una leader come la Le Pen. Con la Le Pen sarebbe stato lo sfascio di tutto e si sarebbe concentrata solo sugli interessi francesi”.