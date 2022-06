Caos seggi a Palermo. Prefettura, insediati tutti e 600. Musumeci chiede urne aperte fino a lunedì ore 14,00

- Advertisement -

AgenPress – “Ho chiesto al Ministro dell’Interno di valutare l’opportunità di autorizzare il prolungamento dell’apertura dei seggi elettorali, nella sola città di Palermo, fino alle ore 14 di domani, lunedì 13 giugno. Una misura straordinaria a seguito dell’altrettanto straordinaria situazione che si è venuta a creare in città per la mancata costituzione di decine di sezioni elettorali. È un provvedimento che avrei adottato autonomamente, se non si votasse anche per i Referendum. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Intanto sembra essere risolto il caos seggi. La Prefettura comunica che “a seguito della nomina da parte del Comune di Palermo degli ultimi tredici presidenti delle sezioni elettorali mancanti sono regolarmente insediate tutte le 600 sezioni elettorali previste in città senza che sia stato necessario procedere ad alcun accorpamento tra di esse”.

Scrutatori avevano dato forfait all’ultimo minuto, seggi senza presidente, plichi non ancora consegnati e urne “sparite”. A poche ore dal voto per le comunali regnava il caos. Migliaia, secondo una prima stima fatta dall’ufficio elettorale, gli scrutatori che si sarebbero tirati indietro lasciando scoperto il posto. Una novantina i presidenti. Adesso sembra tutto risolto.

I seggi non costituiti per la rinuncia dei presidenti – e che non sono stati sostituiti – sono stati accorpati alle sezioni già operanti dove è in corso la votazione. E’ quanto si legge in una disposizione del Viminale, a firma del capo Dipartimento.

Nel provvedimento del capo Dipartimento del Viminale, trasmesso alla Prefettura di Palermo e al gabinetto del ministro, si legge: “In relazione alla straordinaria situazione determinata dalla mancata costituzione di alcune sezioni elettorali si rappresenta la necessità di procedere immediatamente all’accorpamento delle sezioni non costituite su altre operanti”.