Capalbio. Mistero sui 24mila euro nella cuccia del cane all’interno tenuta di Cirinnà e Montino

A trovare i soldi erano stati, alcuni giorni fa, degli operai impegnati in lavori di ristrutturazione nella tenuta. Uno dei figli di Montino e Cirinnà ha allora avvertito i militari dell’Arma, che ora indagano. Secondo la testimonianza dei padroni di casa, i soldi erano proprio nella cuccia, ormai non più utilizzata, avvolti in una busta o in qualcosa del genere, nei pressi di un capannone.

Soldi ottenuti con lo spaccio di droga e quindi nascosti da qualcuno che si è introdotto nella tenuta privata dei due politici. Oppure denaro nascosto da sconosciuti per altri motivi. Le banconote sono state ritrovate sotto le assi di una vecchia cuccia per cani a poca distanza dalla recinzione che divide il terreno con una strada di campagna.

AgenPress – Un grosso mazzo di banconote è stato trovato in una vecchia cuccia per cani durante i lavori di ristrutturazione in una tenuta agricola a Capalbio (Grosseto) di proprietà del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e di sua moglie, la senatrice Monica Cirinnà.

Il denaro è stato sequestrato nella tenuta “CapalBioFattoria” e i militari hanno già chiesto alla Banca d’Italia di controllare se quelle banconote siano i proventi di una rapina: si ipotizza infatti che il denaro venga da un’attività illecita, non escluso il traffico di stupefacenti, e che ignoti abbiano nascosto quei soldi temporaneamente introducendosi nella tenuta, per andarseli a riprendere in un secondo momento.

La scoperta risale ad alcuni giorni fa, quando gli operai e il figlio di Montino avevano iniziato i lavori di manutenzione: le banconote, in euro, sono apparse molto deteriorate, senza segni evidenti, sigle o biglietti a corredo, ed è difficile ipotizzare per quanto tempo siano rimaste nascoste nella cuccia, costruita anni fa per ospitare una randagia con i suoi cuccioli. Quella cuccia potrebbe quindi essere stata utilizzata come nascondiglio in epoca ormai lontana da malviventi della zona. Secondo Montino qualcuno potrebbe aver nascosto lì la refurtiva senza poi riuscire a tornare a recuperarla.

Intanto comunque, per mettere subito a tacere eventuali rumors circolati sui social e commenti ritenuti poco opportuni, la coppia ha dato mandato al suo legale di “perseguire chiunque tenti di adombrare la correttezza e limpidezza del nostro operato”.

“In merito all’importante cifra di denaro rinvenuta casualmente nella nostra azienda – scrivono nella nota – e che abbiamo prontamente consegnato ai carabinieri, siamo felici che quel denaro, molto probabilmente frutto di qualche reato compiuto da malviventi, sarà nella disponibilità del Fondo unico per la giustizia e che verrà utilizzato per fini di pubblica utilità. E’ questo il comportamento corretto che ogni cittadino onesto deve tenere e siamo orgogliosi di quanto fatto. Siamo in contatto con la Procura di Grosseto e con il comando provinciale dei carabinieri per avere notizie sull’evoluzione delle indagini al fine anche di assicurare serenità e sicurezza alla nostra azienda”.