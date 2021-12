Capodanno. Zanone, basta botti, sono causa di sofferenze per gli animali e danni per le persone

- Advertisement -

AgenPress – “In una società civile i botti di capodanno dovrebbero essere vietati per legge perché causano sofferenze e stragi di animali, in particolare di uccelli che spaventati si involano volando nel buio, morendo per impatti su alberi, cavi, muri o per sfinimento. Sono ancora vive in molti di noi della strage di uccelli raccolti a migliaia nelle strade di Roma il primo del 2021”.

Lo scrive in un post Andrea Zanone, consigliere Regionale Pd del Veneto, Presidente Circolo Ecodem di Treviso, di Paeseambiente e della Lega Abolizione Caccia Veneto

“Anche gli animali da affezione come cani e gatti soffrono particolarmente per il rumore che percepiscono quattro volte tanto rispetto a noi. Poi ci sono gli incidenti che portano centinaia di persone al pronto soccorso per ferite varie o peggio al campo santo. Infine c’è il problema dell’inquinamento da polveri sottili dove l’aria di casa nostra è già da anni tra le piu’ avvelenate d’Italia. Perciò care amiche ed amici, fate il possibile per convincere tutti a non acquistarli, se si ha rispetto degli animali, della natura, della salute e del prossimo i botti vanno lasciati in negozio. Spiegatelo soprattutto ai ragazzi e ai giovani che ancora non conoscono le conseguenze dei botti, che spesso costringono i vigili del fuoco e i medici a recuperare animali in ogni dove o a ricostruire mani spappolate”.