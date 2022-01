Capone (Leader UGL): “Necessari ammortizzatori sociali e politiche attive per sostenere i lavoratori”

- Advertisement -

AgenPress. “In questa fase è prioritario il rafforzamento della campagna vaccinale per garantire una effettiva ripartenza e scongiurare nuove chiusure che danneggerebbero in maniera drammatica lavoratori e imprese.

Il Governo, pertanto, intensifichi le vaccinazioni incrementando le risorse a sostegno del sistema sanitario. E’ fondamentale, al contempo, garantire ulteriori ristori e aiuti ai lavoratori maggiormente colpiti dalle misure previste per frenare la nuova ondata di contagi. Nonostante la crescita dell’occupazione registrata dall’Istat nel mese di novembre, infatti, sono ancora 115 mila i posti di lavoro persi dall’inizio della pandemia.

C’è ancora molta strada da fare, dunque, per ritornare ai livelli pre-covid. Per rilanciare l’occupazione e garantire l’effettiva ripresa economica del Paese è più che mai necessario velocizzare l’attuazione degli investimenti nelle politiche attive del lavoro previsti dal Pnrr ed estendere gli ammortizzatori sociali alle categorie maggiormente in difficoltà a partire dal turismo”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle nuove misure volte a contrastare la diffusione della pandemia, annunciate dal Presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa