Covid, Carano (Sindaco di Assago): “Nella Farmacia Comunale anche per i non prenotati è erogato il servizio tamponi”

AgenPress. In una nota, Lara Carano, Sindaco di Assago, comunica che, da lunedì 10 gennaio, nella Farmacia Comunale, sita nel Centro Commerciale Milanofiori, il servizio “tamponi rapidi Covid-19” è erogato anche ai non prenotati. Tale servizio è stato ampliato ai non prenotati grazie ad un accordo tra il Comune e la Farmacia Comunale. Pertanto, anche chi non ha prenotato può recarsi nella Farmacia Comunale, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, per eseguire il tampone. Sabato il servizio è erogato solo ai prenotati.

A supportare il servizio vi sarà la Protezione Civile ed i Vigili. Nel tendone tamponi Carrefour vi sono due infermieri per rendere il servizio maggiormente soddisfacente.

Coloro i quali desiderano prenotare, possono farlo scrivendo al seguente indirizzo email [email protected], indicando, in oggetto, la data e l’orario richiesto.

Si comunica, inoltre, che sono in vendita i tamponi rapidi “Fai da te” a prezzi calmierati ed anche i tamponi salivari, che non sono validi per le finalità connesse al Greenpass.

“Come è stato promesso, abbiamo migliorato il servizio tamponi, con l’intento di essere di aiuto alla cittadinanza” ha dichiarato il Sindaco di Assago Lara Carano, la quale ha sottolineato: “Tale servizio è stato possibile grazie ad un accordo tra il Comune e la Farmacia Comunale. Esso è erogato a tutti i cittadini, considerata l’importanza e la pubblica utilità dei test in questo periodo“.