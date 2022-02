- Advertisement -

AgenPress. “Il deciso rialzo dei prezzi dei carburanti in questo ultimo periodo va seguito con attenzione e desta preoccupazione sul piano della crescita dell’inflazione, sia per le ricadute dirette sui bilanci di famiglie e imprese, sia per quelle indirette dovute al trasporto delle merci”.

Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commentando i numeri forniti oggi dal Mite.