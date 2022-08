Caro bollette, Cattaneo (FI): “E’ peggio della pandemia”

- Advertisement -

AgenPress. Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, è intervenuto nel corso del Tg di Cusano Italia Tv.

Sul caro energia.

- Advertisement -

“Noi torneremo in aula per parlare del decreto aiuti bis il 13 settembre -ha affermato Cattaneo- . All’interno del decreto aiuti bis bisognerà intervenire immediatamente dando liquidità anche a costo di fare qualche scostamento di bilancio. La priorità è tenere in vita le imprese. Il mantra è quello di stare al fianco delle imprese che sono tutte in ginocchio. E’ peggio della pandemia, perché sono bollette senza senso, adesso loro sono attoniti di fronte a ciò che gli arriva ma se va avanti così saranno costretti a chiudere”.

Sullo scostamento di bilancio.

“Fare debito è l’ultima delle possibilità, se però rimane l’unica possibilità per tenere in vita le imprese, io per tenere in vita le imprese faccio tutto quello che serve.

- Advertisement -

Al momento Draghi ha fatto iniziative importanti, però se siamo a questo punto evidentemente non è stato fatto abbastanza nemmeno da Draghi. Ora bisogna fare iniziative che diano risultati concreti”.