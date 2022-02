Caro bollette, Durigon e Giannini (Lega): “Enti Locali in difficoltà, urge scostamento bilancio”

- Advertisement -

AgenPress. “Molti Comuni del Lazio sono alle prese in questi giorni con la programmazione economica attraverso lo strumento del bilancio di previsione e l’aumento esponenziale dei costi energetici a fronte della necessità di garantire il riscaldamento e la corrente delle strutture pubbliche sta creando gravi difficoltà.

Per evitare il taglio dei servizi essenziali di riscaldamento e corrente per asili, scuole, centri anziani e uffici pubblici, si rende indispensabile, quindi, uno scostamento di bilancio. Si tratta di una misura emergenziale non procrastinabile per fare fronte agli aumenti che in alcuni casi hanno raggiunto il 140% e che, allo stato attuale, sono insostenibili per i nostri Comuni”.

Così in una nota Claudio Durigon, deputato e coordinatore regionale della Lega e Daniele Giannini, consigliere regionale e responsabile del dipartimento Enti Locali della Lega nel Lazio.