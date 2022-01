Caro Bollette, Gianfranco Librandi (IV): Bene aiuti, ma urgente strategia Europea

- Advertisement -

AgenPress. “Come anticipato dal Ministro Cingolani, il Governo sta per stanziare altri 10 miliardi per sostenere famiglie e imprese contro il caro bollette. È un intervento che ha tutto il nostro sostegno, ma non basta.

L’impennata dell’energia sta alimentando una spirale inflazionistica preoccupante e potrebbe generare un nuovo shock per la produzione. Per risolvere questi problemi serve una strategia strutturale, sia a livello nazionale che europeo.

Nel nostro Paese va totalmente riformato il meccanismo degli oneri in bolletta, perché penalizza i piccoli imprenditori con bassi consumi energetici, che indirettamente finanziano la maggiore quota di oneri per il sostegno delle energie rinnovabili, per le imprese energivore e i bonus sociali, di cui usufruiscono meno dei grandi gruppi. Inoltre, vanno incentivati gli investimenti per il risparmio energetico, attraverso la sostituzione di tecnologie obsolete utilizzate nella produzione, nelle strade e negli edifici pubblici e privati.

A livello europeo è sotto gli occhi di tutti che l’Europa non possa stare al ricatto dei grandi Paesi produttori, in particolare della Russia, e che, d’altro canto, debba varare un piano speciale per idrogeno e rinnovabili.”

Lo dichiara in una nota l’On. Gianfranco Librandi, Italia Viva.